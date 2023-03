Milan, due indizi fanno una prova: il ruolo giusto per Leao è questo

Leao è tornato in gol con la maglia del Portogallo, altro indizio che anche con la maglia del Milan il ruolo in campo giusto è da esterno

Con la maglia rossonera infatti da dopo il passaggio alla difesa a 3 e cambio modulo non ha più segnato realizzando solo un assist contro l’Atalanta, cancellando quella media che aveva portato il Milan alla scudetto. E’ bastata invece una partita con la maglia della Nazionale nel match contro il Lussembrgo giocata esterno per realizzare in 15′ minuti un gol e un assist, creando anche altre occasioni tra cui un rigore poi da lui sbagliato. Se due indizi fanno una prova, il ruolo giusto è sulla fascia magari nel 4-3-2-1.