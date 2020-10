Milan, rossoneri gli unici ad aver sempre sbloccato i match in Serie A

Per confermare l’ottimo inizio di campionato del Milan capolista ci pensa una statistica molto interessante

Il Milan è l’unica squadra tra le 20 di questa Serie A ad aver sempre sbloccato per prima i match di campionato. Un dato che sottolinea il grande avvio dei rossoneri e l’ottimo approccio alle gare della squadra di Pioli.

Di seguito i dettagli di questa statistica: 35′ Ibrahimovic (1° giornata Vs Bologna), 45° Kessiè (2° giornata Vs Crotone), 57′ Leao (3° giornata Vs Spezia), 13′ Ibrahimovic (4° giornata Vs Inter), 2′ Ibrahimovic (5° giornata Vs Roma).