Milan-Roma: tutto sul big match della 28esima giornata di Serie A

Con il ritorno ufficiale della Serie A riprendono anche i big match tanto attesi dagli appassionati di calcio.

Tra questi spicca sicuramente quello della 28esima giornata tra Milan e Roma, in programma per domenica 28 giugno alle 17:15. In quella che sarà una giornata piena di grande spettacolo, non possono non essere citate anche Lazio – Fiorentina e Juventus – Lecce, altri match chiave in ottica scudetto e salvezza. Milan – Roma, però, rappresenta l’incontro con più fascino e storia tra tutti, con un passato ricco di gol e colpi di scena. Proprio per questi motivi, infatti, sono anche da tenere d’occhio le quote Milan Roma, con pronostici aperti ed equilibrati.

Entrambe le formazioni vengono da periodi difficili in campionato e sono in cerca di vittorie e conferme, soprattutto in ottica Europa League e Champions. Il Milan, a quota 36 punti e al settimo posto della classifica, vuole riscattare una stagione fin qui molto altalenante. Durante tutto l’anno i Diavoli hanno alternato discrete e buone prestazioni ad altre sottotono, portando anche all’esonero di Giampaolo dopo appena sette giornate. Il suo sostituto, Stefano Pioli, non è però riuscito a dare una vera identità alla squadra, complice anche una rosa ridotta e non all’altezza di un top club. La Roma, d’altro canto, ha fatto finora un buon campionato, soprattutto considerando i tanti infortuni e il doppio impegno in Europa League. La formazione allenata da Fonseca è al momento quinta con 45 punti, a sole tre lunghezze di distanza dall’Atalanta e dalla zona Champions. I giallorossi vengono da un buon periodo, che li ha visti vincere 4 a 0 con il Lecce e in rimonta per 4 a 3 contro il Cagliari, entrambe formazioni ostiche. Il match si presenta, dunque, molto equilibrato, con le quote Milan Roma che rispecchieranno senza dubbio quest’incertezza.

L’equilibrio e il fascino della sfida derivano anche da tanti storici ed emozionanti precedenti tra queste due squadre. In Serie A, infatti, Milan e Roma sono tra le squadre che hanno vinto più trofei. Il Milan ha ottenuto il suo ultimo scudetto nel 2011, vincendo poi la Supercoppa Italiana sia nel 2012 che nel 2017. La Roma, invece, manca alla vittoria di un trofeo ormai dal 2008, quando conquistò sia la Coppa Italia che la Supercoppa. Sia Roma che Milan poi sono le formazioni che hanno raggiunto più volte il secondo posto in Serie A (14), insieme ai nerazzurri dell’Inter. Un’altra statistica interessante è che la Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A, ben 70.

Nelle ultime cinque stagioni la Roma ha dominato lo scontro, vincendo per ben cinque volte, contro le due dei rossoneri. Due invece i pareggi, l’ultimo a febbraio 2019 con il risultato di 1 a 1, in gol Zaniolo e Piatek. Quest’anno la sfida di andata, giocatasi a Roma il 27 ottobre, ha visto proprio i capitolini ottenere i 3 punti con una vittoria per 2 a 1, grazie alle reti di Dzeko e ancora del giovane talento Zaniolo. Le quote Milan Roma davano sempre favoriti i giallorossi, con i bookmaker a quotarli 2,10, mentre i rossoneri sfavoriti a 3,50.

La sfida tra Milan e Roma a San Siro, che rappresenta il big match di giornata, si preannuncia già infuocata e ricca di colpi di scena. Entrambe le formazioni hanno bisogno dei tre punti, sia per la classifica, che per il morale, con una vittoria che potrebbe rappresentare il punto di svolta per questo finale di stagione.