Milan Roma, domani giornata di rifinitura: l’obiettivo è chiudere l’anno con un successo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan non ha iniziato la stagione come sperato. L’attuale ottavo posto in classifica e la distanza di 14 punti dall’Atalanta capolista non può essere sufficiente per un club dal blasone di quello rossonero.

La squadra allenata da Fonseca, dunque, nella prossima partita di campionato contro la Roma dovrà cercare di ottenere una vittoria. Sarà inoltre anche l’ultimo match in programma del 2024.