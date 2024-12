Milan Roma, finalmente Bennacer! L’algerino torna in campo dopo il lungo stop

Milan Roma, bella notizia in casa rossonera: all’inizio del secondo tempo è tornato in campo Ismael Bennacer dopo il lungo stop

Bellissima notizia ad inizio secondo tempo di Milan-Roma. In casa rossonera è finalmente tornato in campo Ismael Bennacer.

Cambio anche per il Milan nell’intervallo: fuori Terracciano, dentro Bennacer. L’algerino non giocava una partita ufficiale dal 17 agosto, prima giornata di campioanto contro il Torino. Importante recupero dunque per il Diavolo in un momento topico della stagione e molto delicato anche per il futuro di Fonseca.