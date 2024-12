Milan Roma, Marelli spiazza tutti: «Giusto non dare il rigore ai rossoneri». Le ultimissime notizie sulla partita di questa sera

Luca Marelli– a DAZN – ha commentato l’episodio del rigore non assegnato sul contatto Reijnders-Pisilli tra il Milan e la Roma.

LE PAROLE – «Al momento del controllo orientato di Reijnders c’è una distanza di un metro-un metro e trenta. La posizione di Pisilli nel continuare all’azione, se guardate il suo movimento è in orizzontale e non verso Reijnders. Se non ci fosse stato il movimento di Reijnders verso Pisilli il contatto non ci sarebbe stato. Pertanto il rigore non doveva essere assegnato».