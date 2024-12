Milan Roma, la novità da Milanello lascia di stucco! Due le ipotesi di formazione, il top player va in panchina

Milan Roma, clamorosa novità da Milanello in vista del big match: Theo Hernandez verso la terza panchina consecutiva

Importantissimo aggiornamento fornito da Sky per quanto riguarda la probabile formazione che Paulo Fonseca ha intenzione di schierare in Milan–Roma.

Fonseca in allenamento ha provato come terzino sinistro Filippo Terracciano. Dunque questo comporterebbe un arretramento di Tijjani Reijnders che ritroverebbe il suo posto accanto a Fofana, mentre Jimenez agirebbe da esterno alto. Davanti è probabile l’impiego della coppia Morata-Abraham. Un’altra soluzione possibile potrebbe essere con il solo Morata centravanti, Reijnders trequartista e Terracciano in mediana come a Verona: in questo caso si valuterebbe Bartesaghi terzino.