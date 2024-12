Milan Roma, il commento sulla gara di questa sera del doppio ex Cafu

Milan Roma, le dichiarazioni di Cafu vista della sfida di questa sera in programma a San Siro alle 20.45

In vista di Milan Roma di stasera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Marcos Cafu. Ecco le sue parole:

PAROLE – «È in dubbio che mi aspettavo di più sia dal Milan che dalla Roma. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me i rossoneri possono tornare in corsa, specialmente dovessero vincere stasera. Che partita mi immagino stasera? Aperta e molto divertente. Tutte e due le squadre hanno l’obbligo di vincere, lo dice la classifica: non possono più sbagliare. Poi per il mio cuore andrebbe benone finisse 3-3 con un punto a testa (ride ndr)».