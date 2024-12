Milan Roma, Cafu ammette: «I rossoneri hanno una rosa per vincere! Il problema è che...»

Milan Roma, le dichiarazioni di Cafu vista della sfida di questa sera in programma a San Siro alle 20.45

In vista di Milan Roma di stasera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Marcos Cafu. Ecco le sue parole:

PAROLE – « Io penso che il Milan abbia una rosa per vincere. Il Milan ha giocatori molto forti come Leao, Reijnders, Theo Hernandez, Maignan, Morata e altri. Ha vinto alla grande contro Inter e Real Madrid e non può essere stato un caso. Semmai il problema è un altro, vale a dire la continuità. È tutta una questione di mentalità. A livello tattico il lavoro dell’allenatore si vede, ma a volte è mancato l’atteggiamento giusto. E non è un caso che, pur in un periodo in cui i tifosi del Milan sono molto critici, Fonseca non è nel mirino. Merita tempo e fiducia».