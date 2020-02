Milan, Rebic: da rebus a certezza, ecco l’arma in più di Stefano Pioli

Ante Rebic, dapprima riconosciuto come oggetto misterioso nella rosa rossonera, si trasforma in certezza per Stefano Pioli

Giunto nello scetticismo più totale in quel di Milanello, dopo lo scambio con André Silva, il croato non ha per nulla brillato nella prima parte di stagione, messo in discussione e addirittura inserito nella lista dei partenti, già in questa sessione di mercato invernale.

Rebic ha saputo cogliere il momento negativo rossonero e portare i tifosi dalla sua parte, grazie a quattro reti nelle ultime sette rossonere. Decisivo sia contro l‘Udinese sia contro il Brescia. L’ex Eintracht Francoforte aveva portato in vantaggio il team di Stefano Pioli nel derby, mostrando carisma e temperamento su ogni punto di vista. Da rebus a certezza, ecco la metamorfosi di Ante Rebic.

Contro la Juventus, in Coppa Italia, dovrebbe partire dalla panchina, per tornare probabilmente titolare al fianco di Zlatan Ibrahimovic contro il Torino in campionato.