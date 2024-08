Milan Real Madrid, Fonseca PREOCCUPATO! Quel calciatore non sta INGRANANDO

Milan-Real Madrid, Fonseca preoccupato per Ismael Bennacer: il centrocampista algerino non riesce ad ingranare

Come riferito da Tuttosport, non è piaciuta la prestazione di Ismael Bennacer nella vittoria per 1-0 del Milan contro il Real Madrid:

PAROLE – «Al minuto 64 scodella da calcio di punizione una palla in area sulla quale si avventa Thiaw e prende una traversa che poteva essere il 2-0. E poi? Poi poco e niente, il che non è positivo. Ismael è come gli acquazzoni estivi sulla provincia di Milano, che arrivano all’improvviso con grandi scrosci, ma finiscono subito lasciando tutto più caldo di

prima. La condizione migliorerà, ma è ancora lontano dall’essere il giocatore che si è visto nell’annata dello scudetto».