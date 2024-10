Milan Primavera, SECONDA giornata di Youth League! Alle 14 la SFIDA al Bayer Leverkusen: ecco DOVE seguire la gara

Il Milan Primavera scende in campo per la seconda giornata di Youth League contro il Bayer Leverkusen. Appuntamento in Germania con fischio d’inizio programmato per le ore 14.00. All’esordio i giovani rossoneri hanno pareggiato per 0-0 contro i pari età del Liverpool, mentre i tedeschi hanno vinto 2-1 in Olanda contro il Feyeenord.

I ragazzi di Guidi arrivano da un pareggio in campionato contro il Cesena. Una gara che non si era messa bene, ma che il Milan è riuscito a riprendere senza però completare l’intera rimonta. La gara potrà essere seguita in diretta streaming su Milan Tv.