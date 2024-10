Milan Primavera, SCONFITTA in Youth League contro il Leverkusen IMMERITATA: ecco com’è ANDATA la gara

Il Milan Primavera perde la seconda giornata di Youth League in Germania contro il Bayer Leverkusen. Il risultato finale è di 3-1 in favore dei tedeschi ma i giovani rossoneri avrebbero meritato quanto meno il pareggio. Una prima mezz’ora giocata molto sotto tono, in cui sono arrivati i due gol di Onyeka e Alajbegovic per il parziale di 2-0.

Dal 30′ in poi si è visto un Milan molto più coraggioso. Tante occasioni da gol create, ma tra poca concretizzazione e tanta sfortuna, il gol è arrivato solo al 70′ con Bonomi. Negli ultimi minuti la ricerca sfrenata dal pareggio ha scoperto la difesa e Stepanov ha potuto chiudere i giochi firmando il 3-1. Milan Primavera che resta a quota un punto in classifica.