Milan partenza negativa, i rossoneri primi in una classifica di Serie A che sottolinea una particolare statistica. I dettagli

Milan partenza negativa, i rossoneri sono primi in una particolare classifica di Serie A che sottolinea la differenza rispetto alla scorsa stagione

Il Milan vive una partenza negativa nella stagione 2024/25 sotto la nuova guida di Paulo Fonseca e soprattutto nell’era del post Pioli. I rossoneri comandano una particolare classifica di Serie A che sottolinea la differenza di punti rispetto allo scorso anno.

Per Leao e compagni la differenza di punti è uguale a -7, al primo posto sopra Lecce (-6), Monza (-5), Genoa (-3) e Atalanta (-3). Inoltre, in questo periodo del campionato il Milan di Pioli con i suoi 18 punti si trovava al primo posto in classifica con l’Inter di Inzaghi.