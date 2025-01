Milan Parma, Theo Hernandez tra i peggiori: le pagelle del terzino francese

Milan Parma, le pagelle di Theo Hernandez. Il terzino francese è stato sicuramente tra i peggiori nel lunch match di San Siro

Theo Hernandez è stato uno dei peggiori in campo, se non il peggiore, di Milan Parma, match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport non perdonano la prestazione del francese.

Terrificante. 4 per il Corriere: «Solito blackout sul gol. Un tempo e Conceiçao lo sostituisce, senza rimpianti».

Giusto mezzo voto in più da Gazzetta 4,5: «Si gioca a mezzogiorno e lui sembra non essersi svegliato. Irriconoscibile. O troppo riconoscibile. La scivolata sullo 0-1 e tanto altro. Fuori dopo 45’».