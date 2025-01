Milan Parma, mossa a sorpresa di Conceicao: un titolare andrà in panchina!

Milan Parma, mossa a sorpresa di Sergio Conceicao: Fikayo Tomori andrà in panchina e lascerà spazio a Pavlovic dal primo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in Milan Parma ci sarà la prima panchina di Fikayo Tomori da quando Sergio Conceicao siede nella panchina rossonera.

Non una questione di mercato, dato che il giocatore dovrebbe rimanere a Milano, escludendo quindi un passaggio alla Juve. Più il bisogno per l’inglese di rifiatare o, più probabile, un premio per il difensore serbo dopo l’ottima prestazione in Champions League.