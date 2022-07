Milan, ottime impressioni da Origi: il belga ha le idee molto chiare

Divock Origi si è presentato alla grande ai tifosi rossoneri: nell’aria aleggia la sensazione che l’attaccante possa fare la differenza

Divock Origi non ha nessuna intenzione di passare in secondo piano. La conferenza stampa di lunedì scorso a Milanello ha lasciato tutti stupiti: il belga ha le idee chiare su quello che potrebbe essere il suo ruolo all’interno del Milan di Pioli.

In tutti, tra società e staff tecnico, Origi ha lasciato una sensazione particolare: l’idea di aver preso un altro calciatore dai gol pesanti come Giroud si fa sempre più forte ad ogni minuto che passa. Divock farà parlare il campo. Come sempre.