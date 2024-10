Milan Napoli, Pulisic non è al meglio ma può entrare: la rivelazione

Milan Napoli, Pulisic non è al meglio e quindi Fonseca lo ha tenuto in panchina dall’inizio, ma può entrare: la rivelazione

Uno dei grandi assenti di Milan Napoli è Pulisic. A Dazn Fonseca ha svelato il motivo per cui l’americano è in panchina e se potrà entrare a gara in corso.

LE PAROLE – «Oggi non abbiamo Pulisic che ha una gastroenterite e non è nelle migliori condizioni per iniziare la partita. Può entrare? Vediamo, noi lo portiamo in panchina. Sono passate ore, adesso abbiamo più tempo. Sta meglio, ma non era in fiducia per iniziare. Vediamo se abbiamo bisogno e se ci sarà il momento di entrare».

