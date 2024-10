Milan Napoli, numeri da record su Dazn! Quasi due milioni di spettatori hanno seguito la gara

Milan Napoli, numeri da record su Dazn: quello della scorsa sera diventa il primo match infrasettimanale per spettatori dalla stagione 2014/15

Milan Napoli ha registrato altissimi numeri, praticamente da record, nel portale Dazn. Ricordiamo tra l’altro che la gara è stata trasmessa in chiaro, e quindi visibile anche per chi non fosse registrato.

Raggiunti 1.9 milioni di spettatori totali. Numero vicino al record stagionale di due milioni registrato nel derby. Si tratta della gara infrasettimanale più vista di sempre, superando il record detenuto da una partita giocata nel 2014/15 sempre in mezzo alla settimana.