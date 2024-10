Milan Napoli, a chi andrà la fascia da capitano? Il favorito

Milan Napoli, a chi andrà la fascia da capitano per questo big match? Questo giocatore della squadra rossonera è il favorito

Il tema fascia da capitano – in questa stagione – sta facendo molto discutere. Fino a questo momento, infatti, sono già ben cinque i calciatori del Milan ad averla indossata (Theo, Leao, Maignan, Calabria e Tomori).

Contro il Napoli, viste l’assenza di Theo e la panchina per Calabria e Leao, toccherà a uno tra Tomori (ancora in ballottaggio) e Maignan. Proprio per questa ragione il portiere francese è il favorito.