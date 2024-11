Milan Napoli, Bergomi consiglia Fonseca: sui rossoneri ha detto veramente questa cosa

Milan Napoli, Bergomi, ex calciatore dell’Inter e noto opinionista, ha parlato in questi termini dei rossoneri di Fonseca

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Continuo a pensare che il Milan ha tanti buoni giocatori. Quello che vedo io è un sistema difensivo troppo fragile. Nel primo gol del Napoli, se vuoi essere aggressivo Pavlovic deve stare alto ma una volta che non lo è stato, Thiaw deve stringere. Lukaku così non lo prendi più. Fonseca dice sempre che pensava di cambiare lo stile di gioco in minor tempo. Il Milan giocava a uomo negli anni scorsi, non dimentichiamolo. Adesso si muovono in funzione della palla e difendono di reparto».