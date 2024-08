Milan Monza, Fonseca suona la CARICA verso il Torino: il MESSAGGIO per i tifosi – FOTO

Ieri sera il Milan ha battuto il Monza in amichevole. Fonseca sui social ha suonato la carica verso il match contro il Torino

Messaggio a tifosi. Ieri sera il Milan ha battuto il Monza in amichevole. Fonseca sui social a suonato la carica verso il match contro il Torino:

È stato bello giocare per la prima volta a San Siro davanti ai nostri tifosi. Ringrazio per il calore e l’affetto ricevuto, mi sono sentito subito a casa. Ora siamo pronti per iniziare la stagione, forza Milan! 🔴⚫️ pic.twitter.com/SZokYKTitq — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) August 14, 2024

È stato bello giocare per la prima volta a San Siro davanti ai nostri tifosi. Ringrazio per il calore e l’affetto ricevuto, mi sono sentito subito a casa. Ora siamo pronti per iniziare la stagione, forza Milan!