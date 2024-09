Milan Liverpool, Montolivo SICURO: «Rossoneri SFAVORITI ma QUEI due possono far male ai Reds»

Milan-Liverpool, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha analizzato così la gara in Champions League: le parole

Intervenuto a Sky, Riccardo Montolivo ha dichiarato:

PAROLE – «Col Liverpool parte sfavorita, ma il Milan ha dei giocatori come Theo e Leao e dei giocatori fisici e di gamba. E che quando trovano gli spazi possono esaltarsi, mentre in campionato trovi spesso squadre schierate e gli spazi sono pochi, non c’è profondità. Da questo punto di vista in Europa il Milan potrebbe trovarsi più a suo agio. D’altra parte l’intensità e la velocità che mettono i giocatori del Liverpool è impressionante».