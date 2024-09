Milan Liverpool, Ordine ASSICURA: «Rossoneri GUARITI? Per capirlo SERVE vedere se...»

Milan-Liverpool, Franco Ordine, noto giornalista, ha fatto il punto sulla gara di questa sera contro i Red Devils: le dichiarazioni

Dalle colonne de Il Corriere dello Sport, Franco Ordine ha dichiarato:

PAROLE – «Se il Milan, grande malato del calcio italiano fino alla sosta, ha preso solo un brodino, per capire se la cura ricostituente ha avuto qualche effetto autentico bisognerà passare attraverso la verifica dei Reds, i dribbling di Salah e gli strappi di Luis Diaz, prova del nove indispensabile per giudicare se tutti gli sbreghi scoperti nel tessuto difensivo del Milan sono stati rammendati in maniera efficace. I rapporti personali sono stati ricuciti, qualche abbraccio sincero e qualche post su Instagram lo hanno certificato. Ma nel calcio non portano punti».