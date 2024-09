Milan Liverpool, Abraham il MIGLIORE! La PROVA non mente, chiaro il MESSAGGIO a Fonseca

Milan-Liverpool, Abraham il migliore: la prova non mente, messaggio chiaro a Paulo Fonseca. Merita la titolarità

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove a pieni voti l’ingresso in campo di Tammy Abraham nella sfida di ieri sera contro il Liverpool, gara persa 1-3 dal Milan di Paulo Fonseca. Il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Entra bene, con voglia e gamba tonica. Tenta la giocata, dando la sensazione di star bene e di avere il desiderio di mettersi in mostra. Non segna, ma la sua elettricità può far comodo».