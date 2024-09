Milan Liverpool, Fonseca CAMBIA STRATEGIA? L’annuncio del tecnico apre QUESTO SCENARIO. Le sue dichiarazioni

Nel primo pomeriggio Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Liverpool. Di seguito le dichiarazioni del tecnico, dove ha approfondito il concetto di fase difensiva.

FASE DIFENSIVA – «Loro sanno che la prima cosa di cui parlo con loro è tenere la palla che per me è la migliore modalità per difendere. Io penso che in futuro questa squadra sarà molto dominante. Difendere bene per me è non perdere la palla come prima cosa. Quando non abbiamo la palla dobbiamo difendere insieme».