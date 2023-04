Milan, col Lecce torna Kalulu? La scelta su Kjaer

Pierre Kalulu dovrebbe tornare titolare nella gara di domenica tra Milan e Lecce: turno di riposo per Simon Kjaer

Dopo l’approdo alle semifinali di Champions League il Milan si appresta ad ospitare il Lecce domenica a San Siro.

Al centro della difesa, come riferito dal Corriere dello Sport, è pronto a tornare Pierre Kalulu in coppia con Tomori con Kjaer che osserverà un turno di riposo. Curiosità: i tre centrali dovranno stare attenti ai cartellini in quanto diffidati. Un’ammonizione gli farebbe saltare la Roma.