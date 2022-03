Milan, le novità sul cibo”giovane”, la paternità di Theo, il rapporto con Rebic: Pioli a tutto tondo

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, alcuni retroscena sul rapporto di mister Pioli con lo spogliatoio del Milan

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, alcuni retroscena sul rapporto di mister Pioli con lo spogliatoio del Milan:

«Pioli ha portato novità anche nell’alimentazione, alla quale da sempre è attentissimo. Non solo pasta al pomodoro e petti di pollo, nel menu del centro sportivo e nei sacchetti take away sono comparsi da empo anche i poke e i burger. E Pioli si occupa per così dire anche del cibo per la mente: ha un rapporto stretto con i giocatori, si informa sulla gravidanza della compagna di Theo, cerca un modo per interagire con Rebic che ha un carattere un po’ ombroso, ma il tecnico rossonero ha una chiave per entrare in sintonia con tutti. Sa adattarsi all’interlocutore e sa quali corde toccare, sia che si tratti di Ibrahimovic, sia che si tratti di un giovane. Una delle qualità più utili di Pioli nei momenti difficili è stata proprio questa capacità di dialogare e di stemperare la pressione, utilissima per gestire una squadra con tanti ragazzi con poca esperienza».