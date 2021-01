Milan, la Coppa Italia per testare il livello di maturità raggiunto

Il Milan comincia il suo tour de force dal derby di domani: in ballo non solo la semifinale ma anche la certificazione di una fame ritrovata

Dopo la batosta subita sabato con l’Atalanta, il Milan avrà una pronta occasione di riscatto domani sera in Coppa Italia. Nonostante il calendario fitto di impegni, il Diavolo non ha intenzione di snobbare la competizione.

PROVA DI MATURITA’ – Una vittoria nel derby non consegnerebbe ai rossoneri solo la probabile rivincita con la Juve in semifinale (i bianconeri partono favoriti con la Spal) ma sottolineerebbe anche quella ritrovata mentalità di voler far bene in tutte le competizioni che era sparita ormai da anni da Milanello. D’altronde Mandzukic e Ibra non tollerano brutte figure.