Milan Juventus, prima partita da ex per Kalulu: il francese tornerà a San Siro. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, di rientro dalla sosta dedicata agli impegni per le Nazionali, affronterà la Juventus in campionato. Questa partita, ai fini della classifica, risulterà cruciale per il proseguo della stagione rossonera.

Il match, però, sarà anche speciale per un altro motivo. Per la prima volta, infatti, Pierre Kalulu tornerà a San Siro da avversario dopo il trasferimento maturato quest’estate.