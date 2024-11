Milan Juve, Weah sicuro: «Non tiferò i rossoneri per questo motivo!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

George Weah, pallone d’oro con la maglia rossonera, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in vista del match di questa sera tra Milan e Juventus.

MILAN JUVE – «Tiferò Juve. Perché è la mia squadra del cuore e perché ci gioca Timothy»

SOGNO REALIZZATO PER SUO FIGLIO – «Si può dire così. Avevo parlato di Timo con Maldini, c’era la possibilità di farlo andare al Milan, ma non si è concretizzata. Quando mio figlio mi ha accennato della Juve, gli ho detto di non esitare neanche un momento. Ne abbiamo discusso con la mamma e il manager e tutti siamo stati d’accordo: non si poteva dire di no a un’opportunità che milioni di ragazzi sognano ma che soltanto in pochi hanno. Al di là del mio tifo, è la squadra giusta per lui».