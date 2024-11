Milan Juve, rossoneri a caccia dei tre punti per non allontanarsi dalle prime!

Milan Juve, i rossoneri non possono permettersi di perdere davanti al proprio pubblico: è l’ultima spiaggia per lo scudetto

Milan Juve sarà una gara carica di tensione soprattutto per i rossoneri. Credere nella corsa scudetto significa anche vincere queste gare, come accaduto contro l’Inter nel derby. In caso contrario il rischio è allontanarsi definitivamente dalle prime posizioni in classifica.

Dal canto suo, la Juventus, potrebbe anche accettare un pareggio, che in trasferta a San Siro non guasterebbe il percorso svolto fin qui dai bianconeri, a ridosso del primo posto.