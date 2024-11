Milan Juve, i rossoneri lanciano la sfida: «Niente ci è precluso, ci affideremo a Leao e Reijnders». Il messaggio verso il big match

Il Milan in un comunicato di bilancio della stagione fino a questo momento ha lanciato un messaggio di sfida alla Juve, prossima avversaria di Serie A dopo la sosta nazionali.

IL MILAN SFIDA LA JUVE – La classifica è corta e nessun obiettivo in questa nuova e inedita fase campionato ci è ancora precluso. A partire dal big match di sabato 23 contro la Juventus potremo affidarci in particolare ai giocatori più in forma, con due nomi su tutti che sono quelli di Reijnders e Leão. Forza Milan!