Milan Juve, Leao insufficiente e mai incisivo: il voto e la pagella di Tuttosport

Milan Juve, Rafael Leao mai incisivo a San Siro: il voto e la pagella di Tuttosport condannano ad un cinque il portoghese

Tuttosport netto sulla prestazione in Milan Juve di Rafael Leao. Il voto e la pagella del portoghese:

PAGELLE – Leao 5: Le attese erano tante, dopo le ottime prove offerte in Nazionale, le belle parole del ct Martinez e l’ennesimo sostegno di Ibrahimovic poco prima del match. Il risultato è stato ancora una volta disarmante perché, di fronte a un’avversaria non al massimo per organico e momento storico, il portoghese non è mai stato incisivo, incassando anche una ammonizione (eccessiva) per proteste. E quando avrebbe potuto cercare la conclusione in prima persona (11′ st) insegue un im- probabile appoggio a Reijnders, che si perde in area.