Milan Juve, Fonseca fissa l’obiettivo: dalla sua squadra vuole ottenere questa cosa. Retroscena

Milan Juve, Paulo Fonseca fissa l’obiettivo: vuole vedere una diversa tenuta difensiva nella sfida di oggi contro i bianconeri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha un obiettivo preciso nella gara di oggi contro la Juve.

Una solida tenuta difensiva. Il Milan ha preso il doppio dei gol della Juve (14-7), a Cagliari ha compromesso il risultato con una serie di strafalcioni in marcatura. Torna Gabbia, che è una garanzia di attenzione. Dovrebbe affiancarlo Thiaw, anche se Tomori, il più veloce di tutti, sembrerebbe più indicato contro un attacco che non avrà un riferimento fisico (Vlahovic), ma molti incursori lesti. A Madrid, il Diavolo fu ben protetto dall’arretramento di Musah quinto difensivo, mossa che Fonseca non vuole replicare in nome di un calcio più dominante. E allora: concentrazione massima nelle marcature (Theo…) e rigore nelle chiusure preventive, perché la Juve ha dimostrato all’Inter quanto faccia male in ripartenza.