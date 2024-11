Milan Juve, Fofana esalta Thiago Motta! Le parole del francese. E sul pronostico...

Milan Juve, Fofana, centrocampista rossonero, ha esaltato Thiago Motta, tecnico dei bianconeri: nessun pronostico sulla sfida

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato così in vista della sfida contro la Juve:

MILAN JUVE – «L ’anno scorso l’ho vista in televisione, anche perché c’erano tanti francesi. E’ come un derby con tanta intensità in campo e sugli spalti. Motta è un ottimo allenatore. Lo scorso anno ha fatto un gran lavoro a Bologna qualificandosi per la Champions. Quest’anno ha più qualità in squadra ed è normale la stia portando in alto. Sarà una partita combattuta, vincerà il migliore».

L’INTERVISTA DI FOFANA ALLA GAZZETTA DELLO SPORT