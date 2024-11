Milan Juve, la posta in gioco è altissima: per i rossoneri un esame scudetto!

Milan Juve, la posta in gioco nel big match di San Siro di sabato pomeriggio è altissima: per i rossoneri un esame scudetto!

Tuttosport sottolinea la delicatezza di Milan Juve, non una gara come le altre. I rossoneri devono vincere per rimanere attaccati alle prime posizioni in classifica. I bianconeri, invece, hanno bisogno di punti e quanto meno di non perdere.

In pratica: un vero e proprio esame scudetto! C’è tanto in palio in quel di San Siro. Il big match si preannuncia carico di tensione.