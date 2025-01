Milan Inter, parte la vendita dei tagliandi per il derby: la notizia per i tifosi

Milan Inter novità per i tifosi rossoneri. Da oggi parte la vendita per la sfida in programma il prossimo 2 febbraio

La Supercoppa Italiana ha consegnato trofeo e primo derby del 2025 ai rossoneri, ma è già tempo di pensare ad un’altra stracittadina. Sabato 2 febbraio alle ore 18:00, allo Stadio San Siro andrà in scena Milan–Inter, gara valevole per la 23esima giornata di campionato.

A partire dalla giornata di oggi sono in vendita i tagliandi per gli abbonati al Secondo Verde. Ogni abbonato ha la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori disponibili, con listino dedicato.