Milan Inter in chiaro: trattative in corso tra Sky, Mediaset e Amazon

Il 10 maggio ci sarà l’andata delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter. Trattative in corso per farla vedere in chiaro

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Sky, Mediaset e Amazon starebbero trattando per la messa in onda, in chiaro, del derby. Sarà principalmente una questione di offerta migliore che verrà proposta ad Amazon.

Le opzioni sono: