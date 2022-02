ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Inter: Pioli ristudia la mediana, nuova trappola anti Brozovic. Ecco il centrocampo che sta studiando il tecnico rossonero

Pioli, scrive La Gazzetta dello Sport, sta pensando a un centrocampo più robusto contro l’Inter, con Krunic davanti alla coppia in mediana che possa schermare Brozovic.

In campionato la mossa Kessie non aveva funzionato, ecco allora che l’ivoriano dovrebbe essere arretrato in tandem con Bennacer che, con l’assenza di Tonali squalificato, dovrà soprattutto creare.