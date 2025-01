Milan Inter, escluse lesioni per il giocatore: Inzaghi lo avrà a disposizione nel derby del 2 febbraio

Milan Inter, mister Simone Inzaghi avrà nuovamente a disposizione un giocatore fondamentale. Escluse lesioni per lui

Una settimana fa è andato in scena il derby valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana e tra solamente venti giorni è in programma un’altra stracittadina. Domenica 2 febbraio andrà in scena Milan–Inter, gara valevole per la 23esima giornata.

Per l’occasione i nerazzurri dovrebbero avere nuovamente a disposizione un giocatore importante come Mkhitaryan. Questo il comunicato del club: «Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra».