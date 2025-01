Milan Inter, Conceicao rischia di perdere un titolare: le sue condizioni fisiche non convincono. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 23ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Inter. Sergio Conceicao, per questa delicatissima sfida, rischia concretamente di non avere a disposizione un titolare.

Stiamo parlando di Matteo Gabbia, uscito anzitempo dalla partita persa ieri contro la Dinamo Zagabria. Il difensore italiano ha accusato una fastidiosa botta al polpaccio.