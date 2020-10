Milan imbattuto dopo 5 giornate: quante volte è successo nella storia

Il Milan questa sera potrà mantenere l’imbattibilità dopo le prime 5 giornate di Serie A. Ecco quando è successo nella storia rossonera

Il Milan per la classifica e per la storia. Questa sera a San Siro contro la Roma, i rossoneri giocano per consolidare il primo posto, allungando a +4 su Sassuolo e Napoli, ma anche per una piccola soddisfazione statistica.

Solamente 6 volte i rossoneri erano riusciti a rimanere imbattuti dopo le prime 5 giornate di campionato, nel 1950/51 e nel 1992/93 addirittura arrivando a punteggio pieno mentre negli altri casi (1951/51, 1958/59, 1978/79 e 2002/03) con 4 vittorie ed 1 pareggio. Inoltre, in quattro di queste stagioni, il “Diavolo” è riuscito poi a conquistare lo Scudetto, anche se forse, ai più scaramantici questa statistica non piacerà.