Milan Girona, Serafini ironizza: «La gara si può commentare parafrasando questo film di Woody Allen»

Milan Girona, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato ironicamente la vittoria in Champions League ottenuta dai rossoneri

Ospite a Milan Tv dopo Milan–Girona, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Parafrasando un film di Woody Allen, ossia ‘Prendi i soldi e scappa’ dico: ‘Prendo i punti e me ne vado’. Venti minuti arrembanti, poi la sblocchi ma nel secondo tempo la squadra è in riserva. Ci sono giocatori fuori condizione come Theo e Morata, Reijnders è sparito. Contributo importante di Bennacer, Pavlovic, Leao e Maignan che ha sventato due occasioni con istinto, mestiere e fortuna che aiuta sempre gli audaci. La classifica è strepitosa, la qualificazione diretta è vicina e bisogna strapparla perché l’idea di giocare due partite extra mi stanca solo a pensarci».