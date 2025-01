Condividi via email

Musah elogia Conceicao: «Dobbiamo migliorare ma questa cosa ci ha dato tanta fiducia». Le ultimissime sui rossoneri

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha presentato la sfida di domani contro il Girona in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni su Conceicao.

COSA VI STA DANDO IL MISTER? – «Noi diamo il massimo per tutti i 90 minuti, dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando sodo per dare ancora di più nei 90 minuti. Col nuovo staff abbiamo vinto in Arabia contro due grandi squadre e questo ci dà tanta fiducia».

