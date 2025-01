Condividi via email

Conferenza stampa Musah: il centrocampista presenta la sfida di domani in Champions League contro il Girona

Yunus Musah, centrocampista del Milan, presenta la sfida di domani contro il Girona. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

SUL GIRONA – «Penso che quando sono arrivati in Liga nessuno pensava fossero così bravi. Hanno giocatori forti individualmente e giocano bene anche come collettivo sfruttando tanto il portiere».

COSA VI STA DANDO IL MISTER? – «Noi diamo il massimo per tutti i 90 minuti, dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando sodo per dare ancora di più nei 90 minuti. Col nuovo staff abbiamo vinto in Arabia contro due grandi squadre e questo ci dà tanta fiducia».

SULLA CHAMPIONS – «Siamo fortunati nel poter giocare questa competizione, i miei compagni di Nazionale che giocano in MLS si guardano presto per guardare le partite. Abbiamo fatto di giocarla, al Valencia sognavo di giocarla ed anche per questo sono venuto qua».

«».

«».

«».