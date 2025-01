MN24 – Milan Girona: svelato il giocatore che parlerà in conferenza stampa assieme a Conceicao. Le ultimissime notizie

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per il settimo turno di Champions League tra il Milan e il Girona. I rossoneri sono in piena corsa per conquistare un posto tra le prime 8, il primo vero primo grande obiettivo di Conceicao.

Il tecnico, domani alle 14:00, presenterà da Milanello questa sfida in conferenza stampa. Assieme a lui ci sarà il centrocampista americano Musah.