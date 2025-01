Milan Girona, Conceicao gasa i tifosi rossoneri: «La nostra storia ci impone questa cosa!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani, affronterà il Girona in Champions League. Di seguito le parole in conferenza stampa di Conceicao su questa competizione.

MILAN-GIRONA – «Penso che le partite e le condizioni sono tutte diverse. Stare nella migliore competizione per club al mondo è una motivazione grandissima. Il Milan deve essere sempre presente, stiamo cercando di qualificarci tramite il campionato. Con il Porto siamo stati 6 in Champions League con ottavi e quarti di finale, col Milan cercheremo di arrivare il più avanti possibile come la nostra storia impone. Domani sarà una partita molto importante per noi».