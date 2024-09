Difesa Milan, dai GIOCATORI alle IDEE offensive di Fonseca: TUTTI i problemi dopo le prime 3 partite di campionato

Gazzetta.it ha fatto un focus sui problemi della difesa del Milan dopo le prime 3 partite di campionato in cui ha incassato 6 gol.

Si parte dalle difficoltà dei singoli difensori Theo Hernandez, Tomori, Calabria, Emerson Royal fino agli errori di altri giocatori come Leao, Fofana e Reijnders. Le idee offensive di Fonseca, poi, vanno verso la ricerca di aggressione e possesso per gestire il ritmo partita, ma per le caratteristiche dei centrocampisti (Fofana escluso) che giocano in avanti e degli esterni, che hanno poca attitudine difensiva, i piani difensivi saltano. E così il Milan resta spesso con troppi uomini sopra la linea della palla.