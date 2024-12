Milan Genoa, cambio a sorpresa: entra subito Morata per Abraham. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il primo tempo tra Milan e Genoa si è concluso sul risultato di parità di 0-0. Paulo Fonseca, per cercare di dare una scossa alla squadra, ha scelto di sostituire nell’immediato Tammy Abraham per far entrare in campo il numero 7 Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo, dunque, nonostante i problemi fisici accusati in Champions League contro la Stella Rossa, è attualmente al centro dell’attacco rossonero.